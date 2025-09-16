Etkinlik kapsamında vatandaşlara prostat hastalıkları hakkında broşürler dağıtılırken, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Arif Bedirhan Bayraktar, hastalığın belirtileri, teşhis yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Prostat hastalıklarının erkeklerde özellikle ileri yaşlarda sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Bayraktar, "Prostat hastalıkları genellikle idrar yapmada zorluk, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar akımında zayıflama gibi belirtilerle kendini gösteriyor. 50 yaş üstü erkeklerin düzenli olarak ürolojik muayeneden geçmeleri erken tanı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Prostatın erkek üreme sisteminin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Hekimimiz Op. Dr. Arif Bedirhan Bayraktar, erken teşhis edilen prostat kanserinde tedavi şansının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Bayraktar, PSA testi, dijital rektal muayene ve gerek görülmesi halinde biyopsi gibi yöntemlerle prostat kanserinin teşhis edilebildiğini, tedavi seçeneklerinin ise hastalığın evresine göre değiştiğini kaydetti.

Prostat kanserinin tedavisinde cerrahi, radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi gibi yöntemlerin uygulandığını dile getiren Op. Dr. Bayraktar, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerin daha erken yaşlarda kontrole başlamalarının faydalı olacağını vurguladı.

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, toplum sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.