Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastanede görev yapan ebeleri ziyaret ederek onlara karanfil takdim etti ve emeklerine teşekkürlerini iletti.

Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan ebelerin, anne ve bebek sağlığındaki kritik rolünü vurgulayan Başhekim Kozan, "Ebelerimiz, toplumun temel taşlarından biridir. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu özel haftada onların emeklerini hatırlamak ve takdir etmek bizim için bir borçtur" dedi.

Ebeler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlik, hastane çalışanları arasında olumlu karşılandı. Ebeler ise kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye devam edeceklerini belirttiler.