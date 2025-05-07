Etkinlikte, el hijyeninin önemine dikkat çekmek amacıyla broşürler dağıtıldı ve sağlık personeli tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bu yılın teması, “Eldivenler Gerektiğinde, El Hijyeni Her Zaman!” olarak belirlenirken, sağlık hizmetlerinde enfeksiyonları önlemenin temel yollarından biri olan el hijyeninin önemi vurgulandı.

Etkinlikte el hijyeninde dikkat edilmesi hakkında şu bilgiler verildi: “Eldiven takmadan önce ve çıkardıktan sonra mutlaka el hijyeni sağlanmalı. Eldivenler doğru kullanılmadığında, mikroorganizmaların yayılmasına neden olabilir. Eldivenler yalnızca gerekli olduğunda kullanılmalı. El hijyeni sadece bir görev değil, hasta güvenliğinin teminatıdır.”

Hastane yönetimi, el hijyeninin sağlık çalışanları ve ziyaretçiler açısından enfeksiyon riskini en aza indirmede kritik rol oynadığını belirterek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekti.