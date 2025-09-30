Yozgat Şehir Hastanesi’nde bilgi ve iletişim güvenliği denetimi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen uyum denetimi başarıyla tamamlandı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, denetim sürecine katkı sağlayan tüm çalışanlara, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerine teşekkür edildi.

Güvenli, şeffaf ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer , “Hastalarımıza en güvenli ortamda sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.