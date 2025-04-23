Yozgat Şehir Hastanesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk servisinde düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamaya Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve hastane yönetimi, çocuk servisi çalışanları, yatan hastalar ve aileleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk ve Yaşam Topluluğu katıldı.

Polikliniklerde başlayan etkinlik, çocuk servisinde pasta kesimi ve çeşitli aktivitelerle devam etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, yaptığı konuşmada, "23 Nisan, milletimizin egemenliğinin simgesi ve çocuklarımızın geleceğidir. Bu anlamlı günü minik yavrularımızla birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocuklara hediyelerin dağıtılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.