Op. Dr. Boyacıoğlu'nun uzmanlık alanına giren başlıca hastalıklar arasında akciğer kanseri, pnömotoraks (akciğer zarında yırtılma), timus bezi tümörleri, nefes borusu daralmaları, aşırı terleme (hiperhidroz) ve göğüs deformiteleri (kunduracı/güvercin göğsü) yer alıyor. Ayrıca travma vakaları, diyafram fıtıkları ve torasik çıkış sendromu gibi rahatsızlıklar da göğüs cerrahisinin ilgilendiği diğer önemli konular arasında bulunuyor.

Hastalıkların tanısında akciğer filmi, tomografi, MR, biyopsi ve laboratuvar testleri gibi yöntemler kullanılırken, tedavi süreci hastanın genel sağlık durumu ve hastalığın evresine göre belirleniyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Op. Dr. Kaan Ayberk Boyacıoğlu'nun göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Op. Dr. Boyacıoğlu'na başarılar diliyor, Yozgat halkına sağlık hizmetinde kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Kaan Ayberk Boyacıoğlu'na muayene olmak için; 182, MHRS ve ayaktan başvurulabilecek.