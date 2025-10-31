Hastane birimlerinde yapılan incelemelerde, fiziksel alanların durumu, tesis güvenliği, işleyiş süreçleri, hasta ve çalışan memnuniyeti gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette mevcut durumu yerinde gözlemleyerek sorunları tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve gerekli iyileştirmeleri hızla hayata geçirmek olarak açıklandı.

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Başer, sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Başer, şunları kaydetti: “Yozgat Şehir Hastanesi olarak sürekli iyileştirme ve gelişim odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu bina turu sayesinde hizmet kalitemizi artırmayı, olası eksiklikleri tespit ederek daha güçlü bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Sürece katkı sağlayan tüm birimlerimize ve özverili personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza güvenli, modern ve nitelikli sağlık hizmeti sunma kararlılığımızı sürdüreceğiz.”