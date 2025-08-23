Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde patoloji numune süreci hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde, Uzman Doktor Selin Görücü tarafından patoloji birimiyle ilgili önemli bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, hastane bünyesinde patoloji birimine numune gönderen servislerin sorumluları katıldı.

Toplantıda Uz. Dr. Selin Görücü, patolojik numunelerin doğru ve güvenli bir şekilde gönderilmesi sürecine dair detaylı bilgiler paylaştı. Numune alımı, etiketleme, uygun taşıma koşulları ve teslim süreci gibi kritik konularda dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaptı.

Ayrıca toplantı, karşılıklı soru-cevap şeklinde devam ederek servis sorumlularının sürece dair yaşadığı sorunlar, öneriler ve dikkat edilmesi gereken konular üzerine verimli bir sohbet ortamı sağladı.

Toplantının sonunda, daha etkin bir işleyişin sağlanması amacıyla iletişimin güçlendirilmesi ve süreçlerin belirlenen standartlara uygun yürütülmesinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, bu tür bilgilendirme toplantılarının düzenli aralıklarla devam edeceğini ve sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.