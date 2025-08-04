Etkinlikte, hastane personeline ve vatandaşlara anne sütünün bebeğin sağlıklı gelişimindeki yeri anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Standı, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümran Koral ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca Laktasyon Polikliniği Hemşire Nergis Ulucan tarafından hastane personeline yönelik konferans salonunda eğitim sunumu gerçekleştirildi.

Eğitimde, emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri detaylı şekilde aktarıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, anne sütüyle beslenmenin yaygınlaşması ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.