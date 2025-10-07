Yozgat Şehir Hastanesi’nde anne adaylarına normal doğum bilgilendirmesi yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği bünyesinde, “Normal Doğum Eylem Planı” kapsamında anne adaylarını bilinçlendirmek ve sezaryen oranlarını azaltmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Kurulan stantta, anne adaylarına normal doğumun önemi, doğum süreciyle ilgili doğru bilgiler ve ağrısız doğum yöntemleri hakkında danışmanlık hizmeti verildi. Etkinlik sayesinde anne adaylarının doğuma daha bilinçli ve korkusuz hazırlanması hedeflendi.

Etkinliğe Yozgat Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seden Eyisoy, Gebe Okulu Sorumlu Ebesi Demet Civan ve eğitim hemşireleri katıldı.

Hastane yönetimi, gebelik takibi sürecindeki tüm anne adaylarını poliklinik bünyesinde hizmet veren Gebe Okulundan yararlanmaya davet etti. Gebe Okulu’nda verilen eğitimler sayesinde anne adayları, normal doğum sürecine daha bilinçli hazırlanıyor, doğumda daha aktif rol alıyor ve kaygılarını yönetebiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi, anne ve anne adaylarına yönelik farkındalık çalışmaları ve bilgilendirme etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.