Yozgat Şehir Hastanesinde, Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programıyla laboratuvar personelinin haftası kutlandı.

Etkinliğe, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Gözel ile laboratuvar çalışanları katıldı.

Programda konuşan Başhekim Kozan, laboratuvar çalışanlarının sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Laboratuvar çalışanlarımız, sağlık sistemimizin gizli kahramanlarıdır. Tanı ve tedavi süreçlerindeki titiz çalışmalarıyla hastalarımızın hayatına dokunuyor, hekimlerimize yol gösteriyorlar. Bu özel haftada, tüm laboratuvar ekibimize teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, program sonunda laboratuvar personelinin haftasını kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.