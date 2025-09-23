Yozgat Şehir Hastanesi’nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor

23 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00 – 19.00 arasında farklı branşlarda poliklinikler hasta kabul edecek.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde farkındalık standı kuruldu
Mesai Disi Poliklinik

23 Eylül Salı Günü Hangi Poliklinikler Açık Olacak?

Mesai dışı hizmet kapsamında dört branşta poliklinik hizmeti verilecek:

Göz Polikliniği – Op. Dr. Fatma Bozbay Erkan, Op.Dr. Mehmet İçöz

Çocuk Polikliniği – Uz. Dr. Nur Mutlu,

Ortopedi Polikliniği – Op. Dr. Bahadır Doğu

Plastik Cerrahi Polikliniği – Op. Dr. M. Furkan Açıl

Şehir Hastanesi

Ayaktan Hasta Kabulü Yapılacak

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, mesai dışı polikliniklerde ayaktan hasta kabulü gerçekleştirileceği vurgulandı. Böylece mesai saatleri içinde hastaneye gelemeyen vatandaşların, akşam saatlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri hedefleniyor.

Mesai Disi Poliklinik 1

Uygulama Devam Edecek

Yozgat Şehir Hastanesi’nin mesai dışı uygulaması, özellikle çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hastane yönetimi, belirlenen tarihlerde hizmet verecek polikliniklerin ilerleyen günlerde çeşitlendirilerek devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Hasan Toygar Avcı