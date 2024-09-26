Anne ve anne adayların güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşması, anne sütünün önemi konusunda bilgi düzeyinin artırılması, emzirme odalarında bebeklerin emzirilmesi için gerekli olanakların sağlanması, anne ve bebek birlikteliği için uygun koşullar sağlanması titizlikle incelenerek değerlendirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi, yapılan inceleme ve denetimi sonrası ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını korudu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan; “Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın, kendileri için ideal besin olan anne sütü ile beslenmesini sağlayıp sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu güzel sonuç için başta yönetim ekibime, hekimlerimize, ebelerimize, hemşirelerimize ve emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Değerlendirme ekibimize kurumumuza katkıları, eğitici ve verimli değerlendirmeleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.