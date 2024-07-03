Yozgat Şehir Hastanesi “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” unvanını korudu.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanların sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak, sağlığı destekleyen bir iş yeri ortamı oluşturmak üzere “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı” hayata geçirildi.

Bu kapsamda 29 Temmuz 2022’de belgeyi almaya hak kazanan Yozgat Şehir Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kazanılan belgenin kontrolü, yıllık izlemeleri ve değerlendirmeleri sonrası unvanını koruduğu bildirildi.