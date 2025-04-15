Dr. Günay, ortalama 70 yıl boyunca hiç durmadan çalışan eşsiz bir pompa olan kalbin stres ve sağlıksız beslenmeden uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Dr. Günay açıklamasına şöyle devam etti: “Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Her yıl Nisan ayının ikinci haftasında kutlanan Kalp Sağlığı Haftası, toplumu bu hayati konuda bilinçlendirmeyi amaçlar. Kalbimiz, yaklaşık 70 yıl boyunca hiç durmadan çalışan eşsiz bir pompadır. Ancak modern yaşamın getirdiği stres, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve sigara kullanımı gibi faktörler, bu hayati organı ciddi şekilde tehdit etmektedir.”

40 yaş üzeri bireylerin düzenli kardiyolojik değerlendirmeden geçmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. İmam Günay, “Kardiyovasküler hastalıklar genellikle sessiz ilerler ve ilk belirti çoğu zaman kalp krizi olabilir. Bu nedenle, risk faktörlerinin erken tespiti ve kontrolü hayati önem taşır. Hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite ve ailesel yatkınlık gibi durumlar kalp hastalıkları açısından önemli uyarıcılardır. 40 yaş üzeri bireylerin düzenli kardiyolojik değerlendirmeden geçmeleri, erken tanı açısından büyük avantaj sağlar. Efor testi, ekokardiyografi, ritim ve tansiyon holter gibi yöntemlerle bireylerin kalp sağlığı detaylı bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Kalp hastalıklarından korunmak için sağlıklı yaşam tarzı benimsenmelidir. Akdeniz tipi beslenme, haftada en az 150 dakika düzenli egzersiz, sigaranın bırakılması ve stresi yönetme teknikleri kalp sağlığını korumada etkilidir. Ayrıca kaliteli uyku ve düzenli doktor kontrolleri, uzun vadede koruyucu hekimliğin temel taşlarındandır. Sağlıklı bir kalp, sadece bireysel refah değil, aynı zamanda toplumun genel sağlık düzeyi açısından da büyük önem taşır. Kalp Sağlığı Haftası, yalnızca hastaları değil, tüm toplumu kapsayan bir farkındalık çağrısıdır. Kalp sağlığını korumak bireysel bir sorumluluk olduğu kadar, toplumsal bir görevdir. Unutulmamalıdır ki her bir sağlıklı atım, uzun ve kaliteli bir yaşamın habercisidir. Kalbinize iyi bakın; çünkü o, yaşamınızın ritmidir” ifadelerini kullandı.