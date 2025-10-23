Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ekici ile Tıbbi Patoloji Uzmanları Uzm. Dr. Elif Tuncel ve Uzm. Dr. Lütfiye Dilşad Gülkanat’a, sağlık hizmetlerine yaptıkları katkılardan dolayı Başarı Belgesi verildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından imzalanan başarı belgeleri, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Başer tarafından hekimlere takdim edildi.

Törende, başarılı hekimlerin mesleki bilgi birikimleri, özverili çalışmaları ve hasta memnuniyetine katkıları vurgulandı.

Başhekim Murat Başer, törende yaptığı açıklamada, hekimlerin gösterdiği özverinin kurum için büyük anlam taşıdığını belirterek, “Gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalar sadece kurumumuz adına değil, bölgemizde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına da önemli katkı sağlamaktadır” dedi.