Yozgat Şehir Hastanesi tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

Kurum içi dostluk ve kaynaşmanın pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına birçok birimden futbol takımı katıldı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa kozan konu ile ilgili, “Spor yaparak sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek personelimiz arasında dostluk ve arkadaşlığı pekiştirmek amacıyla futbol turnuvasının organize edilmesine destek olduk. Türkiye’nin İlk Şehir Hastanesi olmanın avantajı ile hastanemizin yanı başında bulunan sosyal faaliyet tesislerimizde bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.