Etkinliklerin ilk ayağında, hastane konferans salonunda düzenlenen eğitim programında Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği hemşiresi Nergis Ulucan, hastane personeline doğru emzirme teknikleri, yaygın hatalar ve süt üretimini artırıcı yöntemler hakkında bilgi verdi. Eğitim, interaktif sunumlarla gerçekleştirildi ve personelin soruları yanıtlandı.

Hastane Çocuk Polikliniği girişinde kurulan stantta ise vatandaşlara emzirmenin önemi konusunda doğrudan bilgilendirme yapıldı. Çalışmalara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uz. Dr. Ümran Koral ve Uz. Dr. Hediye Gizem Aydemir Başer, Çocuk Endokrin Uzmanı Uz. Dr. Uğur Berber, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Funda Tosun Güleroğlu, üniversite öğrencileri, hemşireler ve emzirme danışmanları katıldı.

Uzmanlar, anne sütüyle beslenmenin bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, obezite riskini azalttığını ve annelerde meme kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu vurguladı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Hastane yönetimi, etkinliklerle toplumda emzirme bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, özellikle ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmenin önemine dikkat çekti. Yönetim, Dünya Emzirme Haftası etkinliklerinin ilerleyen yıllarda daha da kapsamlı şekilde sürdürüleceğini kaydetti.