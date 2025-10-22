Alanında uzman kadrosu ve son teknoloji cihazlarla donatılan birimde, hastalar büyük cerrahi operasyonlara gerek kalmadan konforlu ve etkili bir şekilde tedavi ediliyor.

Hastanede kişiye özel anestezi yöntemleriyle, vücutta açılan küçük kesilerden yapılan işlemler sırasında hastalar herhangi bir ağrı hissetmiyor. Bu sayede hem iyileşme süresi kısalıyor hem de hasta konforu en üst düzeye çıkarılıyor. Gelişmiş tedavi uygulamaları sayesinde il dışına hasta sevkleri de önemli ölçüde azalıyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Uz. Dr. Gürol Göksungur, hastanede verilen hizmetlere ilişkin yaptığı açıklamada, modern cihazlarla tanı ve tedavi süreçlerinin etkin biçimde yürütüldüğünü belirtti.

Göksungur, “Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde hastalık tanılarında ve tedavilerde gelişmiş ekipmanlarla çalışıyoruz. Tek çekimde tüm vasküler yapıları görüntüleyebilen ve düşük doz radyasyonla 360 derece görüntüleme imkânı sağlayan iki kollu (biplan) anjiyo cihazımızla hizmet veriyoruz. Modern tıbbın gerektirdiği tüm özellikleri karşılayacak şekilde donatılmış cihazlarımız ve tam uyum içinde çalışan ekibimizle kaliteli hizmet sunmaktayız.” dedi.

Göksungur, Girişimsel Radyoloji Ünitesi’nde geniş bir yelpazede tanı ve tedavi işlemleri yapıldığını belirterek şunları kaydetti: “Ünitemizde; tüm doku ve organ biyopsileri, perkütan apse drenajları, torasentez ve parasentez işlemleri, perkütan kolesistostomi, nefrostomi ve sistostomi uygulamaları, kist ve kist hidatik tedavileri, perkütan transhepatik kolanjiopankreatikografi, biliyer drenaj kateterizasyonları, kemoterapi port kateteri yerleştirilmesi, geçici ve kalıcı diyaliz kateterizasyonu, mekanik trombektomi ve tanısal anjiyografik (DSA) işlemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.”

Yozgat Şehir Hastanesi, Girişimsel Radyoloji alanında deneyimli kadrosu ve ileri teknoloji donanımıyla bölge halkına güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor.