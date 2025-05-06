Yozgat Şehir Hastanesi, 6 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla bir stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi.

Etkinlik kapsamında, astım hakkında farkındalık yaratmak amacıyla vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Astım, akciğer içindeki hava yollarında mikrobik olmayan iltihaplanma sonucu hava yolu duvarının daralması nedeniyle ortaya çıkan kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Dünya genelinde 350 milyon kişinin astım hastası olduğu ve her yıl 400 binden fazla kişinin astıma bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerine göre, Türkiye'de her bin ölümden yaklaşık 3’ü astım nedeniyle gerçekleşiyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, astım hastalığına karşı alınabilecek önlemler ve doğru tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparak, toplumda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.