Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve idari ekip 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hastaneyi gezdi.

Gezi sırasında hastane bahçesinde yetişen lavanta buketleri personellere ve ziyaretçilere dağıtıldı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan; “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Başhekim Kozan yaptığı açıklamada, “Bu hafta ülkemiz tarihi açısından çok önemli olayların yıldönümlerini yaşıyoruz. Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos ve bu savaşın sonunda 30 Ağustos’ta kazandığımız büyük zafer. Her biri bizler için bu topraklarda varoluşumuz açısından çok önemli dönüm noktalarıdır. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu mücadelenin sonucunda kazanılan bu büyük zafer ile topraklarımız emperyal güçlerin işgalinden kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Bu önemli ve anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarihimizde bu günlere gelmemizde emeği geçen tüm komutanlar ile onların önderliğinde savaşarak canlarını feda eden şehitlerimize, gazilik onuruna erişen kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.