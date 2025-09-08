Şefaatli Belediyesi tarafından eski Şefaatli yolunda çalışmalar devam ediyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yolda asfalt çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, yaz sezonuyla birlikte ilçenin dört bir yanında hizmet atağına geçtiklerini söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozkurt, eski Şefaatli yolunda altyapı çalışmasının tamamlanarak asfalt çalışmalarına başlandığını belirtti.

İlçe genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Bozkurt, altyapısı tamamlanan eski Şefaatli yolunun asfalt seriminin planlı ve programlı bir şekilde başladığını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar öncesinde cadde boyunca kapsamlı altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Bozkurt, yaz sezonunu en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirterek çalışmaların yoğun bir tempo ile sürdüğünü ifade etti.

Başkan Bozkurt, açıklamasının devamında; “Son yıllarda ilçemizin ulaşım altyapısında ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. İlçemizin dört bir yanında tespit ettiğimiz tüm altyapı eksikliklerini tek tek gideriyor, kalıcı çözümler üretiyoruz. Hedefimiz; ilçemizi daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yer hâline getirmek. Bu yüzden gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, “ltyapısını geçtiğimiz günlerde tamamladığımız eski Şefaatli yolunda asfalt çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte sabır ve anlayış gösteren tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonra bu yolumuz çok daha güvenli ve konforlu bir şekilde hizmetinizde olacak. Hep birlikte daha güzel günlere” dedi.