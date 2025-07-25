Başkentteki Yozgat Sarıkayalılar Derneği, şehitleri anmak amacıyla mevlit programı düzenledi, ardından vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Keçiören Dutluk Mahallesi'nde bulunan Pir-i Türkistan Camii’nde gerçekleştirilen program, cuma namazı öncesinde şehitler için okunan Mevlid-i Şerif ile başladı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından cemaatle birlikte cuma namazı eda edildi. Namazın ardından cami avlusunda kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Etkinliğe, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kadışehri ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mithat Coşkunsoy’un yanı sıra çok sayıda bürokrat, doktor, dernek başkanı ve Ankara'da yaşayan Yozgatlı vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları verirken, benzer etkinliklerin toplumda dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi.

Programa katılan Yozgat Kadışehri ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mithat Coşkunsoy burada yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu tür programlarla hem dini ve kültürel değerlerin yaşatıldığını hem de vatan uğruna can veren şehitlerin unutulmadığını belirtti.

Coşkunsoy, “Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmak için bu programı düzenlendi. Allah kabul etsin. Bu güzel etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.