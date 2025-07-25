Yozgat Saraykent Kaç Kilometre?

Yozgat Saraykent arası yaklaşık olarak 71 Kilometre mesafededir.

Yozgat Saraykent Arası Kaç Saat?

Yozgat Saraykent arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 44 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Saraykent Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Saraykent arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 71 Kilometrelik Yozgat Saraykent mesafesi için 4,6 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 237 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 4,3 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 228 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 5.5 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 143 ₺ olacaktır.