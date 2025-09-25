Yozgat Madeni İşler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Karabulut, bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, sanayi sitesinde alın teriyle çalışan ustaların emeğine gölge düşürülmesine karşı çıktı.

“Sanayi Esnafı Ötekileştirilmemeli”

Yozgat Madeni İşler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Karabulut, sanayi sitesinin şehrin omurgası olduğunu vurguladı.

Karabulut, “Soğukta, sıcakta, çamurda emek vererek evine helal rızık götüren esnafımıza bu şekilde yaklaşmak büyük bir haksızlıktır. Ötekileştirmek ve yok saymak yerine değerlerimize sahip çıkmak gerekir” dedi.

“Modern Hizmetler Sunuluyor”

Karabulut açıklamada, sanayi sitesinde yalnızca oto tamir hizmetlerinin değil; mekanik, elektronik, boya, kaporta, yedek parça, rot balans ve daha birçok alanda modern donanımlı işletmelerin faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Karabulut, “Sanayi esnafımızın en büyük sermayesi dürüstlük, güven ve müşteri memnuniyetidir. Bugün Yozgat’ta mekanikten elektroniğe, kaportadan boyaya, yedek parçadan metal işleme ve üretime kadar her alanda modern ölçekte hizmet veren işletmelerimiz mevcuttur. Fırınlı oto boya atölyeleri, son teknoloji cihazlarla donatılmış rot balans, oto elektrik ve kaporta atölyeleri, yedek parça ve lastik bakım hizmetleri ile sanayimiz, yetkili servisler kadar güçlü ve güvenilir bir altyapıya sahiptir. Yozgat sanayisi yalnızca oto sanayiyle sınırlı değildir. İlçelerimizin yoğun olarak ziyaret ettiği oto camcılar, takograf ve taksimetre kalibrasyon ve montaj bayileri, bilgisayar kontrollü fren servis istasyonları, torna ve tesfiye atölyeleri, iş makinelerinin bakım ve onarımını yapan işletmeler ile mekanik ihtiyaçların tamamını karşılayan yedek parça işyerlerimizle de hizmet sunmaktayız. Ayrıca sanayimiz mobilya ve dekorasyon atölyeleri ile tüm Türkiye’de iş yapabilecek kapasiteye şehirlerarası ihracat yapabilmekte, tel çit, modern çit ve çivi gibi üretim ve montaj ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Kısacası Yozgat sanayisi, memleketimizin ve ülkemizin katma değerine değer katmak için canla başla çalışan, çok yönlü ve üretken bir merkezdir. Bugün Organize Sanayi Bölgesinde gerek anayol kenarında kurulmuş yatırımlarını tamamlamış atölyelerimiz fabrikalarımız mevcuttur bu değerli iş insanlarımızın dün sanayi sitemizin kıymetli birer ustaları olması Yozgat sanayi sitesinin başarısının en somut kanıtıdır. Bu başarılar tesadüf değil Yozgat’ın emeğinin, alın terinin ve sanatkâr ruhunun ürünüdür” şeklinde konuştu.

“Gelecek Nesillere Yatırım Yapılacak”

Esnafın en büyük sermayesinin dürüstlük ve müşteri memnuniyeti olduğuna dikkat çeken Karabulut, sanayi sitesinde rekabetten çok dayanışma kültürünün hâkim olduğu belirtti.

Karabulut, “Biz Yozgat ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan, çözüm üreten büyük bir aileyiz. Eleştiriden kaçmıyoruz, eksiklerimizi gidermek için sürekli çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafının, genç ustaların yetişmesi için mesleki eğitime önem verdiğini ve teknolojiyi yakından takip ettiğini vurgulayan Karabulut, “Bugün olduğu gibi yarın da genç ustalarımızı yetiştirerek, mesleki eğitimle ve teknolojiyi takip ederek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, hizmet kalitemizin artırılması için ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği yapmaya ve ortak çözümler üretmeye her zaman hazırız” dedi.

Son olarak, Yozgat sanayi esnafının ötekileştirilmemesi gerektiği belirtilerek, “Bu şehrin sanatkârlarına hak ettikleri saygıyı gösterelim” çağrısı yapıldı.