Şampiyonanın ardından Yozgat’a gelen Elif Sude Elmalı, Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda 65 kiloda Balkan Şampiyonu olan Elif Sude Elmalı'yı makamında kabul eden Vali Mehmet Ali Özkan, genç sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.