Sıcak havada açık alanlarda çalışanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Kozan Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Doktor Kemal Kürkçü, sıcak çarpmasının ciddiye alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Kemal Kürkçü son 50 yılın en sıcak günlerinin yaşandığını hatırlatarak, “Sıcaklar çok önemli seviyelere erişti. Son 40-50 yılın en yüksek sıcaklıkları ile yaşamaya çalışıyoruz. Sıcaklık insan hayatında çok önemli çünkü vücutta sıvı kaybının en temel sebeplerinden bir tanesi. Vücut sıvı kaybı çok fazla olmakta. En çok koktuğumuz tablo sıcak çarpması. Bizim için en önemli noktası ölümcül olabilmesi. Vakaların yüzde 50’sinin üzerinde kaybediliyor. Bizim için en önemli nokta ise bu tablonun gelişmesini önlemek. Sıcakla ilgili risk faktörüne sahip gruplar; işçiler, sporcular, kolluk kuvvetleri asker polislerimiz ve saha çalışanlarıdır. Açık alanda çalışanların öncelikle serin yerlerde olmaları gerekiyor. Günde en az 3 litre su tüketilmesi önemli,. önemli. Açık renk kıyafetler, sık sık kıyafet değişimi, su ile sürekli teması öneriyoruz” dedi.

Kürkçü sıcak çarpması belirtilerini şu şekilde sıraladı: “Baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı, ateş, sinirlilik hali, bulantı, kusma semptomları olan kişilerin hemen acile müracaat etmeleri gerekmekte. Bunun haricinde bu kişiler bilinç bulanıklığı yaşıyorsa hastayı serin yere çekerek vücut ısısının düşmesi sağlanarak hastaneye ulaştırılması gerekmektedir.”