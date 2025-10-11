Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, kanser taramalarının önemine dikkat çekti.

Dr. Karaarslan, dünyada her 8 kadından 1’inin yaşamı boyunca meme kanseri riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olmakla birlikte, erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısı yüzde 90’ın üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle 20 yaşından itibaren kadınların kendi kendine meme muayenelerini düzenli yapmaları ve herhangi bir olumsuz bulguya rastladıklarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları çok önemlidir” dedi.

Kendi kendine meme muayenesinin evde uygulanabilen en basit ve etkili yöntem olduğunu vurgulayan Karaarslan, “Etkin bir şekilde yapabilmek için eğitim almak ve öğrendiklerini her ay düzenli olarak uygulamak yeterlidir. Eğitim almak isteyenler Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezimize başvurabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca 40 yaşından itibaren mamografi taramalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Dr. Karaarslan, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kanser tarama programları ve Yozgat’ta tarama yapılan merkezler hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezimizde kanser taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Program kapsamında 40–69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30–65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50–70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser taramaları uygulanmaktadır.”

Merkezlere çeşitli nedenlerle gelemeyen vatandaşlar için mobil kanser tarama aracının kırsal bölgelerde belirli takvim doğrultusunda hizmet verdiğini de aktaran Karaarslan, “Amacımız, toplumun her kesimine ulaşarak düzenli kanser taramalarını yaptırmalarını sağlamak. Kanserle mücadelede en etkili yol erken tanıdır. Yaş aralığına uyan ve en ufak bir riskle karşılaşan vatandaşlarımızı sağlık merkezlerine davet ediyoruz” dedi.