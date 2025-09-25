Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Boğazlıyan İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Ziyarete Boğazlıyan Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas, Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Furkan Özsaraç, Boğazlıyan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hacı Deniz ve hastane idari ekibi eşlik etti.

Dr. Karaarslan, hastanedeki çeşitli birimleri gezerek yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Başhekim Dr. Hacı Deniz’den detaylı sunum alan İl Sağlık Müdürü, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde ulaştırılması noktasında yapılan çalışmaları memnuniyet verici buldu.

Ziyaret sırasında hastane personeli ve tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelen Dr. Karaarslan, talep ve önerilerini dinledi. Personellere işlerinde başarılar dilerken, vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini iletti.

Karaaslan, hastane yönetimi ve personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti.