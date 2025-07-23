Sigarayı bırakmak isteyenlerin yalnız olmadığını ifade eden Karaaslan, “Şimdi değilse ne zaman? Sigarayı bırakmak isteyen herkes bir telefon kadar yakın. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak uzmanlardan destek alabilir, bu bağımlılıktan kurtulmak için ilk adımı atabilirsiniz” dedi.

Dr. Karaaslan, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bırakma sürecinde profesyonel destek almanın önemine vurgu yaptı.

ALO 171, bağımlılıkla mücadelede etkin rol üstlendiğini dile getiren Karaaslan “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları teşvik etmek ve bu süreçte onlara destek sağlamak amacıyla 27 Ekim 2010 tarihinde kuruldu. Hattın amacı; kişileri bırakma sürecine motive etmek, karar vermiş bireyleri yönlendirmek, yoksunluk semptomlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak ve sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgi vererek gerektiğinde randevu oluşturmak şeklinde özetleniyor. ALO 171, sabit hatlardan ücretsiz aranabilirken, GSM hatlarından arandığında ise operatör tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılıyor. 7 gün 24 saat canlı operatörlerle kesintisiz ve kaliteli hizmet sunuluyor” dedi.

Karaaslan açıklamasında şunları söyledi: “Başvuran bireylerle yapılan görüşmelerde öncelikle sigaranın zararları hakkında kişiye özel bilgilendirme yapılırken, nikotin bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla bilimsel ölçekler uygulanıyor. Elde edilen sonuçlara göre düşük ve orta düzeyde bağımlılığı olan kişilere özel sigara bırakma planı hazırlanırken, yüksek bağımlılık düzeyindekiler hekim kontrolünde hizmet veren polikliniklere yönlendiriliyor. Danışanın talebi doğrultusunda randevu işlemleri de Danışma Hattı tarafından gerçekleştiriliyor. Danışma Hattı hizmeti, sadece ilk başvuru ile sınırlı kalmıyor. Sisteme kayıt olan kişiler, 1. hafta, 1. ay, 2. ay, 3. ay, 6. ay ve 12. ay olmak üzere yılda en az 6 defa geri aramalarla destekleniyor. Bu sayede bireylerin motivasyonları artırılıyor ve sürece bağlılıkları güçlendiriliyor. Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi (TUBATİS) kapsamındaki hastalara da benzer destekler sağlanırken, ALO 171 hattının bu alandaki başarısı da dikkat çekiyor. Danışma hattı aracılığıyla sigarayı bırakan bireylerin oranının yaklaşık yüzde 7 olduğu, bunun da dünya ortalamasının 3 ila 4 katı üzerinde olduğu bildiriliyor.”