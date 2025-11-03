Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, kentte sunulan sağlık hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

İl Müdürü Karaarslan, merkezde faaliyet gösteren 3 ve 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezleri’nde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Karaarslan’a, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak eşlik etti.

Karaarslan, Sağlık tesislerinin işleyişi, altyapısı ve fiziki şartları hakkında yetkililerden bilgi alındı; personelin görüş, talep ve önerileri dinlendi.

İncelemeler sırasında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Dr. Karaarslan, özverili çalışmalarından dolayı personellere teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “İlimizde ve ilçelerimizde sunulan sağlık hizmetlerini her geçen gün daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Mevcut durum analizlerimizi sahada bizzat yaparak ihtiyaçları yerinde görüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla ekip anlayışıyla çalışmalarımızı gece gündüz sürdürmeye devam edeceğiz.”

Karaarslan, sağlık tesislerinde yapılması planlanan iyileştirmelere ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti.