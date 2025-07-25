Aşırı sıcakların etkisiyle Türkiye’de artan orman yangınları artmasıyla birlikte yangınların riski devam ediyor.

Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karabük ve Manisa’da devam eden orman yangınları ekip müdahaleleri devam ediyor.

Yaşanan yangınlar devam ederken yurt genelinde yangın tehditi yüksek seviyede seyrediyor.

Yozgat Kırmızı Seviye

Afetharitasi.org’un güncel haritası açıklandı. "mor" ve "koyu kırmızı" tonlar en yüksek risk bölgelerini işaret ediyor.

Bu görsel değerlendirme, yalnızca bir uyarı değil; yangının çıkabileceği her an hazır olunması gerektiğini gösteriyor.

Türkiye’nin batısından doğusuna uzanan “kritik risk kuşağı”, vatandaşların ve yerel yönetimlerin dikkatli davranması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Harita Neyi İfade Ediyor

Bu interaktif harita, yangın riskini ısı haritalarıyla birlikte, aktif yangın konumlarını, müdahale durumunu ve tahmini büyüklüğü, gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

Harita, vatandaşlara nerelerde dikkatli olunması gerektiği konusunda bilgi verirken, yerel yönetim ve ekiplerin operasyonel planlaması için kritik bir referans noktası oluşturuyor.