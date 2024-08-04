“Sıcaklıklar artarken yangın riski de artıyor” denilerek yapılan açıklamada, vatandaşların piknik alanlarında belirlenen yerler dışında ateş yakmamaları gerektiği söylendi.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sıcaklıklar artarken yangın riski de artıyor. Orman yangınları, ekosistemimizde onarılması yıllar süren izler bırakıyor. Lütfen sıcaklıkların arttığı nemin düştüğü bu dönemler de ormanlık alanların yakınında daha dikkatli olalım. Lütfen piknik alanlarında belirlenen yerler dışında ateş yakmayalım. Piknik yaptığımız yerleri temiz bırakalım” denildi.

ORMAN YANGINLARI ÖNCESİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler: Orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşların alması gereken tedbirler büyük önem taşıyor. Ormanlık alanlarda ve orman sınırlarına yakın bölgelerde ateş yakmak veya mangal yapmak yasak. Piknik sadece izin verilen alanlarda yapılmalı, ormanlara çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı. Sigara içmek de yasak olup, sigara izmaritleri orman kenarındaki karayollarına atılmamalıdır. Anız yakımı gibi toprak bozulumuna neden olan uygulamalardan kaçınılmalı; bu tür davranışlar yetkililere bildirilmelidir. Bahçe ve tarlalardan çıkan budama atıkları da yakılmamalıdır. Düğün ve diğer organizasyonlarda havai fişek veya dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılmamalıdır. Araçlar kuru otların olduğu yerlerde park edilmemeli, enerji nakil hatlarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Yangın riski durumunda Acil Çağrı Hattı 112 veya Orman Yangını İhbar Hattı 177 aranarak ihbarda bulunulmalıdır.

Yetkililerin alması gereken önlemler: Yangın riski yüksek dönemlerde ormanlara girişler yasaklanmalı ve bu dönemlerde denetim ekiplerinin sayısı artırılmalıdır. Enerji nakil hatlarında yangın riskini azaltmak için kablo ayırıcı kelepçeler bulundurulmalıdır. Orman Genel Müdürlüğü, hava ve kara araçları ile ilk müdahale ekiplerinin sayısını artırmalıdır. Yangın tatbikatları düzenlenerek uygulama eksiklikleri gözden geçirilmelidir. Yangına hassas bölgelerde orman bakımları aksatılmadan yapılmalı ve yangın riski yüksek bölgelerde organik madde azaltma çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Yeni rekreasyon alanları belirlenmeli ve bu alanlar ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulmalıdır. Ayrıca, orman ve ziraat alanları arasına tampon bölgeler oluşturulmalı, yangın havuzlarının sayısı artırılmalıdır. Yangın tahliye planları hazırlanmalı ve orman içi köylerde yangın eğitimleri verilmelidir.

Politika düzeyinde alınması gereken önlemler: Orman yangınlarıyla mücadelede gerekli bütçenin ayrılması, yerel personel gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, belediyeler ve diğer kurumların iş birliğini güçlendiren yangın yönetim planları hazırlanmalıdır. İklim değişikliği senaryoları göz önüne alınarak büyük orman yangınlarına karşı eylem planları oluşturulmalıdır. Ayrıca, orman içinden geçen enerji nakil hatlarının standartları gözden geçirilmeli ve sert yapraklı ağaç türleriyle tampon bölgeler oluşturulmalıdır.

Medya ve kurumların alması gereken önlemler: Medya organları, yangın sezonunda hava durumu ile birlikte yangın riski konusunda uyarılar yapmalıdır. Enerji nakil ve dağıtım şirketleri, orman içinden geçen hatların standartlara uygun olmasını sağlamalı, trafo bakım ve temizliklerini düzenli olarak yapmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, okullarda orman yangınları konusunda eğitimler artırmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı ise camilerde yangın öncesi bilgilendirme ve uyarılarda bulunmalıdır.