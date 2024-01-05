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Sorgun-Çekerek bölgesinde konumlanan Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) için, dünyanın en büyük rüzgâr türbin üreticisi olan Goldwind ile imzalar atıldı.

Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, toplam 24 MWm gücünde 4 adet türbinin satın alımı planlanlanıyor.

Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.’nin Yozgat, Sorgun-Çekerek bölgesinde bulunan Rüzgâr Enerjisi Santrali için dünyanın en büyük rüzgâr türbin üreticisi olan Goldwind ile toplam 24 MWm gücünde 4 adet türbin alımı için anlaşma yapıldı.

Konu ile alakalı Birleşim Grup’un sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, “Birleşim Yeşil Enerji A.Ş. iştiraklerinden olan Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.’nin Yozgat, Sorgun-Çekerek bölgesinde bulunan Rüzgâr Enerjisi Santrali için dünyanın en büyük rüzgâr türbin üreticisi olan Goldwind ile toplam 24 MWm gücünde 4 adet türbin alımı için anlaşma imzalandı. İlk fazı toplam 30 milyon USD olan yatırımın Eylül 2024’te faaliyete geçmesi planlanıyor” ifadelerine yer verildi.