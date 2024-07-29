Aşırı sıcaklıkların etkisiyle Sivas, Tokat ve Yozgat'ta klima kullanımının artması, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) hizmet bölgesinde elektrik tüketiminde üst üste rekorlar kırılmasına neden oldu.

17 Temmuz'dan itibaren 8 gün içinde 5 kez yılın en yüksek elektrik tüketimi rekoru yenilenirken, yılın zirvesi 23 Temmuz Salı günü 10 bin 22 MWh ile yaşandı.

TEMMUZ AYINDA ELEKTRİK TÜKETİMİ ZİRVE YAPTI

Temmuz ayında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte elektrik tüketiminde de ciddi artışlar kaydedildi. ÇEDAŞ verilerine göre, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta günlük elektrik tüketimi son 8 günde peş peşe rekorlar kırdı. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 21 Temmuz'da Dünya tarihinin en sıcak gününün kaydedildiğini, bu rekorun 22 Temmuz'da egale edildiğini duyurdu. ÇEDAŞ'ın verilerine göre de 17 Temmuz'dan itibaren bölgede günlük tüketimlerde yılın zirve rakamlarına ulaşıldı.

GEÇEN YILIN REKORLARI BU YIL GEÇİLDİ

ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta geçen yılın günlük toplam elektrik tüketim rekoru 9 bin 595 MWh ile 15 Ağustos'ta kırılmışken, bu yıl 17 Temmuz'da 9 bin 674 MWh ile bu rakam aşıldı. Bir gün sonra ise bu rekor egale edilerek 18 Temmuz'da 9 bin 678 MWh tüketimle yeni bir zirveye ulaşıldı. Elektrik tüketimi 19 Temmuz'da 9 bin 639 MWh seviyesinde gerçekleşti. Dünya'nın en sıcak günü olarak kayıtlara geçen 22 Temmuz Pazartesi günü ise tüketim 9 bin 883 MWh ile yeni bir rekor kırdı. Ancak asıl rekor, 23 Temmuz Salı günü 10 bin 22 MWh ile gerçekleşti. Böylece 8 gün içinde 5 kez rekor kırıldı.

HAZİRAN AYINDA TÜKETİM %20,5 ARTTI

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgelerinde haziran ayından itibaren elektrik tüketiminde ciddi bir artış gözlemlediklerini belirterek, "Yaz aylarında sıcak havalarda klimaların yoğun kullanımı enerji tüketiminde büyük artışlara yol açıyor. Haziran ayında hava sıcaklıkları, tarımsal abonelerin kullanımındaki artış ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgemizdeki elektrik tüketimi arttı. 2023 yılı haziran ayında üç ilimizdeki toplam elektrik tüketimi 199 bin 419 MWh iken, bu yıl aynı dönemde bu tüketim %20,5 artarak 240 bin 349 MWh’ye çıktı. Temmuz ayında da benzer bir artış gözlemliyoruz. 2023 yılında 1-23 Temmuz tarihleri arasında bölgemizdeki toplam elektrik tüketimi 191 bin 524 MWh iken, bu yıl aynı tarihlerde %12,4 artarak 215 bin 305 MWh’ye ulaştı" dedi.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE HIZLI MÜDAHALE

Niyazi Kıvılcım, artan talebe yanıt vermek amacıyla sahadaki personel ve araç sayısını artırdıklarını ifade ederek, "Hizmet verdiğimiz bölgenin enerji altyapısını yeni yatırımlarımız ile güçlendirirken, düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla birçok noktada arızaları olmadan tespit edebiliyoruz. SCADA merkezimiz ile birçok noktada meydana gelen kesintilere 2-3 dakika içinde çözüm üretiyoruz. Hedefimiz, bölgemizdeki enerji ihtiyacını en kaliteli ve güvenli şekilde karşılarken, tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak" değerlendirmesinde bulundu.