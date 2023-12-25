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Cumhurbaşkanı kararıyla, Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu karar, milyonlarca kişiye nefes aldıracak.

Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişim, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemiyle sağlanıyor. Ancak GSS prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu durum, özellikle pandemi döneminde büyük mağduriyetlere yol açıyor.

Bu sorunu çözmek için Cumhurbaşkanı, Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, GSS prim borcu olan vatandaşların, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2024’e kadar faydalanabilmelerini sağladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, GSS’li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu düzenleme, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

PRİM BORCU OLANLAR RAHAT BİR NEFES ALACAK

Bu kararla, prim borcu olan GSS’liler, devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da faydalanabilecek. Prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmeti alabilecek olan vatandaşlar, rahat bir nefes alacak.

Prim borcu olan GSS’lilere yönelik bu müjdeli haber, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunları çözmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.