Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İlçede gerçekleştirilen ziyarette, protokol üyeleri merhum Başkan Sarıaslan’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti, dualar edildi.