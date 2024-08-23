Saha Koordinasyon Toplantısına, Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman ve Merkez İlçe Sorumlu Yardımcısı Muhammed Doğru da katılarak Yozgat’ı başarıyla temsil etti. Proje Panayırı'nda Yozgat'ta yürütülen Cumhuriyet Kampı, Yozgat Doğasında Yaşam, Eğitim Gönüllüleri, Gece Gözlemi ve Doğa Şenlikleri projeleri katılımcılara sunuldu.

Toplantının açılışı, TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş’ın "Geçmiş ve Gelecek Yıla Bakış" başlıklı konuşmasıyla yapıldı. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı'nın stratejik hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıda, 2024-2025 saha programının tanıtımı da gerçekleştirildi.

Etkinlik, umut veren projeler, savunuculuk faaliyetleri, doğa ve müziğin buluştuğu etkinlikler ve çeşitli atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçti. Proje Panayırı'nda ise Yozgat'ta yürütülen projeler büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Kampı, Yozgat Doğasında Yaşam, Eğitim Gönüllüleri, Gece Gözlemi ve Doğa Şenlikleri projeleri, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman yaptığı açıklamada, doğayla bağ kurdukları projelerin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti. Karaduman, bu projelere yenilerini eklemeyi planladıklarını ifade ederek, “Bu projelerdeki amacımız, insanların doğayla aralarındaki bağı güçlendirmek. Ekip çalışmasıyla bu projeleri ortaya çıkarttık ve bu süreçte aktif destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Yeni yılda TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği çalışmalarına katılmak ve aktif destek vermek isteyen herkesi bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz” dedi.

Toplantı, doğa gönüllüleri arasında yoğun bir bilgi paylaşımı ve işbirliği ortamı yaratarak başarıyla tamamlandı. TEMA Vakfı, doğayı koruma yolundaki çalışmalarına daha güçlü adımlarla devam edeceğini vurguladı.