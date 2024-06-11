Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bir açıklama yapan Professional Academy Center Kurucu Müdürü Ziya Ozan, Günümüzde İngilizce, küresel iletişimin, eğitimin ve iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

Ozan açıklamasında, “Bu dilin öğrenilmesi, bireylerin uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilmelerini, bilgiye daha kolay ulaşabilmelerini ve kariyerlerinde ilerleyebilmelerini sağlar. Biz de bu bilinçle, 2. sınıftan lise sona kadar öğrencilere İngilizce eğitimi veren bir kurs olarak, öğrencilerimizin dört temel dil becerisini - konuşma, yazma, dinleme ve okuma - en iyi şekilde geliştirmeleri için çalışmaktayız. Kursumuzda, öğrencilerimize sunduğumuz eğitim programı, onların dil öğrenme sürecini etkili ve eğlenceli hale getirmek amacıyla özenle hazırlanmıştır. Konuşma becerisini geliştirmek için sınıf içi etkinlikler ve münazaralar düzenlemekteyiz. Öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebilmeleri ve akıcı bir şekilde konuşabilmeleri için, çeşitli konular üzerinde tartışmalar yaparak pratik yapmalarını sağlıyoruz. Kursumuz, öğrencilere sadece dil bilgisi kazandırmayı değil, aynı zamanda onların özgüvenlerini artırmayı ve İngilizceyi günlük yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim programları sunuyoruz ve onların gelişimlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Bu vesile ile onların özgüvenlerini artırabilmek ve öğrendiklerini insanlara sunabilmesi için bir İngilizce gecesi gerçekleştirdik. Şükür ki gösterimiz çok eğlenceli geçti. Yozgat ta bu tarz bir gösteriyle İngilizcenin önemini vurgulamış olduk. Unutmamalıyız ki İngilizce dünyaya açılan bir kapıdır ve çocuklarımıza bu kapıyı açmalarında yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.