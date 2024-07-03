İl POMEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde katılımcılara, hayat arkadaşı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmaları, etkili iletişim kurma yolları ve karşılaşabilecekleri sorunlarla nasıl baş edecekleri konularında bilgiler aktarıldı.

“EŞ SEÇİMİ RASTGELE BİR SÜREÇ DEĞİLDİR”

Katılımcılara sağlıklı evliliklerin oluşmasındaki unsurları aktaran Merve Er, “Sağlıklı evliliklerin oluşmasında en önemli unsur, kişinin eşini seçmeyi tesadüflere bırakmaması, bu kararı bilinçli olarak vermesidir. Evlilik kararı ve eş seçimi, hayatta alınan en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir, olmamalıdır. Çünkü alınan kararla birlikte kişi bundan sonraki hayatını kiminle geçireceğini, kendini bekleyen yeni sorumlulukları, çocuklarının anne ve babasının kim olacağına karar vermektedir. Bu nedenle eş seçimini şansa bırakmak yerine doğru adımlar atmalıyız. Eş seçimi kararında ilk adım kişinin kendi kişilik özelliklerini tanıması ve farkında olmasıdır. Ben kimim, kendimin ne kadar farkındayım? Önce kendini tanımalı ikinci adım karşısındaki kişinin özelliklerini tanımak olmalı. Çünkü kendini bilmeyen dengini bulamaz. Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan bireylerin genellikle; evlenmeden önce eşlerinde veya ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklentileri olduğu, karşısındaki kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklere dikkat ederek evlendikleri görülmektedir” dedi.

“ÇİFTLERİN BOŞANMA İHTİMALİNİ ARTIRMAKTA”

Eş seçerken sorulması gereken sorulara değinen Er, “Eş seçerken kendinize şunları sorun! Kendinizi evlenmeye hazır hissediyor musunuz? Evliliğinizde oluşabilecek problemlerle başa çıkabileceğinize inanıyor musunuz? Duygu ve düşüncelerinizi eşinize açık ve net bir şekilde ifade edebiliyor musunuz? Evlenmeden önce onu tanıyabilmek için yeterince zamanınız oldu mu? Ailelerinizin anlaşabileceğini düşünüyor musunuz? Çiftler evlilik kararı alırken dikkat etmeli çünkü yapılan şu davranışlar çiftlerin boşanma ihtimalini artırmaktadır: Acele ve ani karar verme, kişinin evlenememe korkusuyla düşünmeden hareket etmesi, birbirini yeterince tanımamak, birbirine uymayan düşünce yapıları, sadece mantık veya sadece aşk evliliği yapmak, yalnız kalma korkusuyla ani karar verme, eşin ailesiyle anlaşamamak. Artan boşanma sayıları dikkate alındığında çiftler evlilik öncesi süreci iyi değerlendirmelidir” diye konuştu.

“İLETİŞİMSİZLİK GÜVENİ ZEDELER”

“Her evlilik kendine özgü ve özeldir” diyen Er, “Evlilikler veya eşler başka kişilerle kıyaslanmamalı. Kendi evliliğinizin ve eşinizin olumlu özelliklerine sahip çıkmayı amaç edinin. İletişimsizlik, eşinizle aramızdaki yakınlık, samimiyet ve güveni zedeler! Herhangi bir problemi tartışmaktan kaçınmak, duygu ve düşüncelerin paylaşılmaması, tartışma esnasında sürekli sessiz kalmanın tercih edilmesi, yorucu ve yıpratıcıdır. ‘Bencillik, dış çevre baskısı, evlilikten gerçek dışı beklentiler, sürekli suçlayıcı ve eleştirici tavırlar içerisinde olmak, küskünlükleri uzatmak, aile içi şiddet’ bunlar mutlu evliliğin önündeki engellerdendir. Her evlilikte tartışmalar olur. Problem ‘benim problemim’ veya ‘senin problemin’ olarak değil, ‘bizim problemimiz’ olarak algılanmalıdır. Çiftler problemin sorumluluğunu ortak olarak yüklenmelidirler. Çünkü evlilikteki problemler çiftlerin ortaklaşa çözmeleri gereken problemlerdir” ifadelerini kullandı.

“HERKES İÇİN UYGUN BİR EŞ VARDIR”

Sorunları çözerken nerelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Er, “Çatışma çözümü için; şikâyetinizi kısaca açıklayın ve asla suçlamada ve eleştiride bulunmayın. Konuşmanıza önce olumlu bir cümleyle başlayın. Suçlayıcı ve yargılayıcı cümlelerden ziyade dikkati kendinize ve olaya çeviren cümleleri tercih edin (Ben Dili). İhtiyacınızın ve isteğinizin ne olduğunu açıkça söyleyin. Nezaketinizi asla bozmayın. Aranızdaki tansiyonu yükseltmeden tartışmaya gayret edin. Tartıştığınız konunun dışına çıkmamaya özen gösterin. Birinizin galip çıkması gerektiği yanılgısına düşüp de tartışmayı gereksiz yere uzatmayın. Dinleme becerinizi geliştirin. Affetmeyi ve unutmayı öğrenmeye çalışın. Herhangi bir harekette bulunmadan veya söze başlamadan önce iki kere düşünün. Unutmayın ki hayatta herkes için uygun bir eş vardır. Herkes sevmeye ve sevilmeye layıktır” diyerek iyi bir başlangıç yapmanın evliliğin ömrünü uzattığına değindi. Seminer soru cevap kısmının ardından sona erdi.