Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra dönem birincisi Mevlanur Çakmak yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Törende konuşan Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, “Okulumuz kurulduğu günden bugüne emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, milletine, vatanına bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne karşı gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdi ve yetiştirmeye de devam edecektir. Bugün yine Yozgat POMEM’de 30. dönem mezunu 276 vatan evladını uğurlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verildi, 276 polis adayı yemin etti. Yemin töreninin bitmesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri oyun havası eşliğinde mezuniyeti kutladılar. Bazı polis adayları ve aileleri de sevinç gözyaşı döktü.