Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri kapsamlı çalışmada uyuşturucu madde sevkiyatını engelledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri JASAT ile müşterek yapılan operasyon kapsamında, Ankara’dan Yozgat’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınan 66… plakalı araç durduruldu.

Yapılan saha çalışmaları ve elde edilen istihbarat doğrultusunda durdurulan araçta bulunan şahısar M.R.B., B.E. ve M.K.K. gözaltına alındı. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, toplam 0,63 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Jandarma Açıklama Yaptı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve uyuşturucu madde sevkiyatının engellendiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.