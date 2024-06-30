Samsun'da sahilde yürüyüşe çıkan emekli polis olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Emekli Polis Hayatını Kaybetti (3)

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki yürüyüş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Fakı Sarıaslan (61) sahilde yürürken olduğu yere yığılıp kaldı.

Emekli Polis Hayatını Kaybetti (2)

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fakı Sarıaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Emekli Polis Hayatını Kaybetti (4)

Sarıaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Sarıaslan'ın daha önce Samsun'da da görev yaptığı ve Yozgat Polis Okulundan emekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA