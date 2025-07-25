Yozgat Polatlı Kaç Kilometre?

Yozgat Polatlı Ankara arası yaklaşık olarak 305 Kilometre mesafededir.

Yozgat Polatlı Arası Kaç Saat?

Yozgat Polatlı Ankara arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 3 saat sürmektedir.

Yozgat Polatlı Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Polatlı Ankara arası otobüsle ortalama 4 saat 21 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Polatlı Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Polatlı Ankara arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 305 Kilometrelik Yozgat Polatlı Ankara mesafesi için 19,8 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.016 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 18,3 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 981 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 23.8 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 613 ₺ olacaktır.