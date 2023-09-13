YOZGAT PLAKA KODU NEDİR?

Yozgat ilinin plaka kodu, Türkiye genelinde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren önemli bir işarettir. Yozgat ilinin plaka kodu, 66 rakamıdır. Dolayısıyla, bir aracın üzerinde 66 yazılı olduğunu gördüğünüzde, bu aracın Yozgat iline kayıtlı olduğunu hemen anlayabilirsiniz.

YOZGAT'IN İLÇELERİNİN PLAKA HARFLERİ

Yozgat ilinin merkez ilçesi dâhil olmak üzere toplamda 15 ilçesi bulunmaktadır ve her ilçenin kendine özgü plaka harf kodları mevcuttur. İşte Yozgat ilçelerinin plaka harf kodları:

Yozgat- 66 A

Akdağmadeni - 66 B

Aydıncık - 66 C

Boğazlıyan - 66 D

Çandır - 66 E

Çayıralan - 66 F

Çekerek - 66 G

Kadışehri - 66 H

Saraykent - 66 J

Yukarıda belirtilen ilçeler, Yozgat ilinin özel plaka harf kodlarına sahip olan yerleşim birimleridir. Bu kodlar sayesinde, bir aracın Yozgat iline ait hangi ilçeye kayıtlı olduğunu hızlı ve kolay bir şekilde anlayabilirsiniz.

Araçların ön ve arka kısımlarında bulunan plakalar, Türkiye'nin dört bir yanında farklı illerin ve ilçelerin plaka kodlarıyla donatılmıştır. Bu kodlar, trafik kurallarına uygunluk sağlamak ve araçların kayıtlı olduğu yeri göstermek için büyük bir öneme sahiptir. Yozgat ilinin plaka kodu ve ilçelerin plaka harf kodları da bu sistem içinde yer almaktadır. (Haber Merkezi)