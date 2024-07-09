Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Denetim-2024 uygulaması kapsamında engelli park yerleri denetimi, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi ve emniyet kemeri çocuk bağlama sistemleri denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince il geneli 4-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan Özel Denetim-2024/103 (engelli park yerleri denetimi) uygulamasında; 15 ekip, 23 personel ve 130 araç kontrol edildiği söylendi.

Trafik birimlerince 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde il geneli yapılan Özel Denetim-2024/105 (alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi) uygulamasında; 15 ekip, 23 personel ve 301 araç kontrol edildiği belirtildi.

6-7 Temmuz 2024 tarihlerinde ise il geneli trafik birimlerince yapılan Özel Denetim-2024/106 (emniyet kemeri çocuk bağlama sistemleri denetimi) uygulamasında; 18 ekip, 30 personel ve 577 araç kontrol edildiği bildirildi.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bozok-1 Huzur Uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; 757 araç denetlenmiş olup 57 araca yüksek ses ve abartı egzoz, 8 modifiyeli araç ve 54 kask kullanmayan motosiklet sürücüsüne işlem yapılmıştır. Lütfen şehrimizin huzurunu bozacak eylemlerden kaçınalım” denildi.