Osmaniye Yozgat Kaç Kilometre?

Osmaniye Yozgat arası yaklaşık olarak 530 Kilometre mesafededir.

Osmaniye Yozgat Arası Kaç Saat?

Osmaniye Yozgat arasını özel aracınızla gitmek yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 4 saat 47 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Osmaniye Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Osmaniye Yozgat arasını otobüsle gitmek, ekonomik ve yaygın bir ulaşım tercihidir. Osmaniye Yozgat arası otobüsle ortalama 9 saat 30 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Osmaniye Yozgat Otoyol Ücreti

Osmaniye ile Yozgat arasındaki yolculuk, KGM Adana Şanlıurfa Otoyolu ve KGM Adana Niğde Otoyolu üzerinden yapılmaktadır. Bu güzergâh, sürücülere konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunar. 2025 yılı güncel tarifesine göre, bu rotayı kullanarak seyahat ettiğinizde toplam otoyol ve köprü ücreti 183 ₺'dir.

Geçiş ücretleri gişelerde nakit veya HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ile ödenebilmektedir.

Osmaniye Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Osmaniye ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 530 Kilometrelik Osmaniye Yozgat mesafesi için 34,5 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.764 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 31,8 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.703 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 41.3 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.065 ₺ olacaktır.