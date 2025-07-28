Osmancık Yozgat Kaç Kilometre?

Osmancık Yozgat arası yaklaşık olarak 166 Kilometre mesafededir.

Osmancık Yozgat Arası Kaç Saat?

Osmancık Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat 53 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Osmancık Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Osmancık Yozgat arası otobüsle ortalama 1 saat 45 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Osmancık Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Osmancık ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 166 Kilometrelik Osmancık Yozgat mesafesi için 10,8 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 553 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 10,0 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 534 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 12.9 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 339 ₺ olacaktır.