Geyik, hasta bakımında kritik öneme sahip ekipmanlar arasında hasta yatakları ve hasta nakil sedyelerinin öne çıktığını belirtti.

“MEYOSİS ÖNEMLİ ROL OYNUYOR”

Son teknoloji çözümler sunarak hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının konforunu artırmayı amaçlayan Meyosis Grup, bu alandaki hedeflerini detaylandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sağlık harcamaları 2022 yılında yüzde 71,5 oranında artış göstererek 606 milyar 835 milyon TL’ye ulaştı. Kamu sağlık harcamaları 463 milyar 516 milyon TL, özel sektörde ise bu rakam 143 milyar 319 milyon TL olarak hesaplandı.

Meyosis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğün Geyik, hasta yatakları, yoğun bakım hasta yatakları ve hasta nakil sandalyelerinin hastaların sağlıklı taşınması ve tedavisinde, ayrıca sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmada önemli rol oynadığını ifade etti.

YOZGAT’TA FABRİKASI BULUNUYOR!

Şirketin ulusal ve uluslararası hedeflerine dair bilgiler veren Geyik, Yozgat’ta bulunan fabrikasında, uzman üretim ve teknik servis ekibiyle Türkiye’nin her noktasına ve yurtdışına hizmet sunduklarını vurguladı.

Geyik, şu şekilde devam etti: “Şirketimizin merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunuyor ve pazarlama ile satış faaliyetlerini buradan koordine ediyoruz. 4 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Uluslararası fuarlarda yer alarak, yerli üretim yapan bir marka olarak ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten gurur duyuyoruz.”

“SAĞLIK KURULUŞLARININ ESNEK ÇÖZÜMLER ARAYIŞINI ARTTI”

Uluslararası ekonomik kriz ve artan üretim maliyetlerinin, hastane ekipmanları sektöründe birçok tedarikçinin piyasadan çekilmesine neden olduğunu da belirten Geyik, ayrıca, sağlık sektöründe esnek ve uyarlanabilir hasta yatağı sistemlerinin öneminin arttığını vurguladı.

Hastane yatış sayısındaki artış ve sağlık yatırımlarının hızlanması, sağlık kuruluşlarının esnek çözümler arayışını artırdığını aktaran Geyik, “Türkiye'nin sağlık turizmi açısından global bir merkez haline gelmesi, sektördeki yatırımların devam etmesine katkı sağladı” dedi.

OSB’DE 5 BİN 500 METREKARE KAPALI ALAN

Meyosis Grup, 2015 yılında sektöre hızlı bir giriş yaptıktan sonra üretim kapasitesini artırarak Yozgat Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip fabrikasına taşındı.

Geyik, “Küresel sağlık krizinin ardından sektördeki olumlu grafiği göz önünde bulundurarak, üretim ve ürün kalitemizi artırmayı başardık. 2025’te 10. yılımızı kutlayacak ve üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız” diye konuştu.

Geyik, uluslararası distribütörlük görüşmelerinin sürdüğünü ve mevcut üretim kapasitesi, satış ağı ve yüzlerce alt tedarikçi ile yerli üretim ve üstün ürün kalitesi ile sektörde öne çıktıklarını sözlerine ekledi.

Meyosis hakkında bilgi de veren Geyik, “Meyosis, hasta karyolası, acil sedyesi, tedavi arabaları ve doğum karyolası da dahil olmak üzere yüksek kaliteli hastane ekipmanları üreticisi olarak 2016 yılında faaliyete başladı. Sektörün en hızlı teslimat yapan üreticisi olma hedefindeyiz. Hasta karyolası ve hastane mobilyası üreticisi olarak misyonumuz, ürünlerimizi kullanan hastalara ve sağlık personeline tedavide konfor sağlamaktır. Avrupalı teknoloji sağlayıcılar ve tasarımcılar ile çalışıp, tüm ürünlerimizi ISO-9001 ve ISO 13485 sertifikalı kalite yönetim sistemleri ile üretiyoruz” ifadelerini kullandı.