Endeksa tarafından açıklanan resmi verilere göre kira getirisi en yüksek 10 il belirlendi. Açıklanan listenin zirvesinde Ankara yer alırken listede İstanbul'un yer almaması da dikkat çekti.

Türkiye’nin En Yüksek Kira Getirisi Sağlayan Şehri Ankara Oldu

Gayrimenkul analiz platformu Endeksa beklenen raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre Türkiye'nin kira getirisi en yüksek şehri Başkent Ankara oldu. Ankara'da aylık kira getirisi ortalaması 28 bin 592 TL olarak hesaplandı. Başkent Ankara'yı 22 bin 442 TL ile Yozgat takip ederken 19 bin 846 TL ortalama ile Tekirdağ ilk 3 arasına giren son şehir oldu. Diğer şehirler ve ortalama kira bedelleri ise şu şekilde sıralandı:

Van – Ortalama Kira Bedeli:16.352 TL

Kahramanmaraş – Ortalama Kira Bedeli: 19.384 TL

Eskişehir – Ortalama Kira Bedeli: 17.451 TL

İzmir – Ortalama Kira Bedeli:27.660 TL

Yozgat – Ortalama Kira Bedeli 22,442 TL

Sakarya – Ortalama Kira Bedeli: 18.942 TL

Denizli – Ortalama Kira Bedeli: 15.305 TL

Hatay – Ortalama Kira Bedeli: 18.013 TL

Açıklanan listede pahalı konut fiyatları ile dikkat çeken İstanbul'un yer almaması dikkat çekti. Başkent Ankara ise son dönemde aldığı göçlerle konut fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanan iller arasında yer almıştı.